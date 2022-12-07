Ранее автобусы 12 лет эксплуатировались в столице Германии. Перед отправкой в Киев их отремонтировали.

На улицах Киева появятся двухэтажные автобусы из Берлина.

Четыре подержанных двухэтажных автобуса от берлинского коммунального транспортного предприятия Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) передадут на нужды Киева.

Об этом сообщает издание RBB24.

Также читайте Будет ли вторая волна мобилизации в Украине и когда начнется демобилизация – ответ эксперта

Ранее автобусы 12 лет эксплуатировались в столице Германии. Перед отправкой в Киев их отремонтировали.

Как пишет издание, этим пожертвованием Берлин хочет поддержать Украину в сохранении мобильности, несмотря на войну.

"Многие транспортные средства общественного транспорта пострадали от российских атак. Летом департамент городской чистоты Берлина уже дарил Украине мусоровозы", — отмечает Rbb24.

Напомним, в августе Берлин уже передавал Киеву 19 автобусов производства компаний MAN, Mercedes и SETRA. Они уже курсируют в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Сберечь "Квиты Украины": кто борется за здание и что с ним будет дальше

Читайте также: