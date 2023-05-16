На территорию зоопарка в Киеве упали обломки ракеты — Кличко

В Киеве прозвучало несколько взрывов.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Киева Виталий Кличко.

"Несколько — в Соломенском районе. А в Шевченковском, на территорию зоопарка, упали обломки ракеты. Все службы следуют на места. Подробности — впоследствии. Воздушная тревога продолжается, находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

"В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО. По предварительной информации, зафиксировано падение обломков в Оболонском и Дарницком районах столицы. Данные по пострадавшим и разрушениям пока отсутствуют. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — добавил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что в Черкасской области были слышны звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

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Почти по всей Украине звучит воздушная тревога.

Напомним, что ранее в Краматорске раздались взрывы.

Также в Херсонской области прозвучали взрывы.