На территории детского лагеря в Киеве нашли пневматическое оружие и элементы взрывчатки

Обыск проводится в рамках уголовного производства по факту хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

В Киеве на территории бывшего детского лагеря правоохранительные органы нашли несколько единиц пневматического оружия и элементы взрывных устройств, пригодность которых к использованию должна определять только специальная экспертиза.

Обыск проводится в рамках уголовного производства по факту хранения огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых устройств.

Об этом сообщает КГГА.

Указанные предметы найдены на территории бывшего детского лагеря, расположенного в 23 км от Киева, и помещение которого планируют в дальнейшем передать для использования Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Департамент муниципальной безопасности КГГА сотрудничает с правоохранительными органами для определения происхождения указанных предметов.

Ранее сообщалось, что в Киеве бывший детский лагерь превратили в подпольный стрелковый полигон. Тренировки по стрельбе здесь проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

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