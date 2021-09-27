На теле обнаружили 11 колото-резаных ран: в Киеве задержали мужчину, который подозревается в убийстве женщины (фото, видео)

На теле обнаружили 11 колото-резаных ран: в Киеве задержали мужчину, который подозревается в убийстве женщины (фото, видео)

Тело 36-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли на детской площадке.

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в убийстве женщины. На теле обнаружили 11 колото-резаных ран.

Труп 36-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли на детской площадке.

Об этом сообщает полиция Киева.

В столичную полицию от киевлянина поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице Гната Юры лежит женщина с признаками насильственной смерти. На место немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи со служебной собакой и врачи.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Святошинского управления полиции Петр Токарь, криминалисты обнаружили на теле 36-летней умершей 11 колото-резаных ран.

"В рамках начатого досудебного расследования мы выяснили, что женщина на улице познакомилась с мужчиной и предложила ему выпить, но он отказал и между ними возник конфликт. В результате мужчина схватил нож и стал им бить женщину, а когда она перестала дышать, убежал. Затем, пытаясь скрыть следы преступления, он переоделся, а нож и одежду со следами крови выбросил неподалеку от места происшествия. Эти вещи мы нашли и изъяли для проведения экспертиз", — рассказал Токарь.

В ходе следственных действий полицейские опросили десятки граждан, которые могли стать свидетелями преступления, а также пересмотрели видео с камер наблюдения.

"Мы установили личность предполагаемого подозреваемого. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это — 43-летний уроженец Хмельницкой области, который в течение шести дней скрывался от полицейских в подвальных помещениях и заброшенных зданиях", — добавил полковник полиции.

Столичные оперативники задержали мужчину, который подозревается в убийстве киевлянки Столичные оперативники задержали мужчину, который подозревается в убийстве киевлянки Опубликовано Полиция Киева понедельника, 27 сентября 2021

По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.

Фигуранту грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, во время конфликта киевлянин застрелил прохожего.

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