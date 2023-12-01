На теле обнаружено 15 ножевых ранений: в Киеве произошло жестокое убийство военного (фото, видео)

В Киеве произошло жестокое убийство военного. Полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщила полиция Киева 1 декабря и обнародовала фото тиа видео.

Сообщение об исчезновении мужчины поступило в полицию Киева накануне происшествия. Известно, что военнослужащий на собственном автомобиле должен был ехать в госпиталь, впрочем, по дороге с ним исчезла связь. К поиску мужчины были привлечены сотрудники отдела криминальной полиции Дарницкого управления и оперативники управления уголовного розыска.

По словам начальника управления уголовного розыска полиции Киева Андрея Кичука, правоохранители нашли тело пропавшего в одном из водоемов на окраине города, а его автомобиль – в одном из спальных районов Киева.

"После проведения первоочередных оперативных и следственных действий с привлечением аналитиков столичного главка, работников криминальной полиции территориального подразделения, мы установили детали этого жестокого убийства. По дороге в больницу мужчина заехал к своему товарищу за документами. Во время встречи между ними возникла ссора на почве долговых обязательств. Нападавший достал нож и нанес удар пострадавшему в шею, грудь и голову. Когда он убедился, что военный умер, решил избавиться от тела и скрыть следы. Он положил тело убитого в спальный мешок, обмотал полиэтиленовой пленкой и на его же автомобиле отвез за город и бросил в водоем", — рассказал Кичук.

Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле умершего около 15 ножевых ранений

Правоохранители провели детальный осмотр места преступления, пошагово отработали движение потерпевшего и установили личность нападавшего. Им оказался 31-летний житель Виннитчины, который обвиняется в совершении разбойного нападения на двух женщин в Винницкой области.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи процессуального руководства Дарницкой окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Следующие 15 лет подозреваемый может провести в тюрьме.

"Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все подробности этого дерзкого преступления", — добавил начальник управления уголовного розыска полиции Киева.

Напомним, в Житомире 41-летний местный житель зарезал 23-летнего военнослужащего. Трагедия произошла из-за замечания мужчине.

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