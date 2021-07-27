На свалке под Киевом перестали принимать отходы: СБУ проводит следственные действия

В спецслужбе видят в деятельности коммунального предприятия признаки уголовного экоцида.

На полигоне твердых бытовых отходов №5 возле села Подгорцы (Киевская область) прекратили принимать мусор. Коммунальщики объясняют это тем, что Служба безопасности Украины проводит следственные действия на главном мусорном полигоне Киевщины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Полигон в Подгорцах расположен всего в тридцати километрах от центра Киева. Сюда привозят мусор из столицы и других близлежащих населенных пунктов.

На появление десятков сотрудников спецслужбы на коммунальном предприятии, которое занимается полигоном, отреагировали пресс-релизом. В нем, в частности, сказано, что вмешательство в его работу приведет "к возможному ухудшению санитарно-эпидемической ситуации в городе Киеве и Киевском регионе".

В СБУ утверждают, что осмотр, который проводится на полигоне, деятельности предприятия не мешает - сотрудники спецслужбы не блокируют работу техники, поэтому никаких угроз для Киева нет.

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Следователи усматривают в действиях должностных лиц предприятия признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 441 (экоцид) УК Украины.

За массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Новости Украины: что ищет СБУ на главном мусорном полигоне Киевской области

Напомним, в селе Макуховка Полтавской области, где находится свалка, люди жалуются на невыносимый смрад и ядовитую воду в колодцах.

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