На строительстве в Киеве упал кран: движение транспорта перекрыто

В Киеве в результате падения строительного крана перекрыто движение транспорта на Оболони. На опубликованных в социальных сетях фото видно, что гусеничный кран перевернулся на бок, а его стрела преградила улицу.

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" сообщают, что изменено движение троллейбусов №44, №32 и автобусов №41, 41Д, 99 из-за падения строительного крана на проезжую часть и на контактную сеть по ул. Полярная – ул. Героев Днепра.

Движение троллейбусов №44 по маршруту троллейбусов №24.

Движение троллейбусов №32 заблокировано.

Движение автобусов №41, 41Д, 99 организовано: ул. Полярная – ул. Богатырская – ул. Лукьяненко – ул. Зои Гайдай, дальше по обычной схеме.

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что в результате чрезвычайного происшествия никто из людей не пострадал.

"Обошлось без пострадавших", — сообщили в полиции Киева. Причины падения крана будут устанавливать специалисты.

В Киеве упал строительный кран

Напомним, в Киеве парень взобрался на строительный кран, повис на нем и упал.

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