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На столичной Русановке прорвало водопровод: без воды остались дома и учебные заведения (фото, видео)

На столичной Русановке прорвало водопровод: без воды остались дома и учебные заведения (фото, видео)

На столичной Русановке прорвало водопровод / Фото: Киевводоканал

В Киеве на Русановке прорвало водопровод.

В Днепровском районе Киева 31 января произошла авария на водопроводе – на бульваре Игоря Шамо, 7 (Русановка) подтопило проезжую часть. Без воды остались 10 жилых домов и три учебных заведения.

Об этом сообщает "Киевводоканал".

Для локализации аварии на место прибыла аварийная бригада водоканала.

"Для выполнения ремонтных работ необходимо разрывание на тротуаре и зеленой зоне. В настоящее время проезжая часть частично залита водой, вызвано ДЭУ (дорожно-эксплуатационное управление ред.). Движение транспорта не ограничено", — сообщили коммунальщики.

На столичной Русановке прорвало водопровод / ©
На столичной Русановке прорвало водопровод
На столичной Русановке прорвало водопровод / ©
На столичной Русановке прорвало водопровод

Из-за аварийной ситуации отключено от водоснабжения 10 жилых домов:

  • б-р Шамо, 1/5, 3,7;
  • Русановский бульвар, 4,6,8,8/1,10,12;
  • ул. Энтузиастов, 5/1.

Кроме того, без водоснабжения остается школа на бульваре Шамо, 5 и детские сады: на бульваре Шамо, 9/1 и бульваре Энтузиастов, 5/1.

Для обеспечения питьевой водой детских садов направлены две автоцистерны.

Напомним, под Киевом мужчина получил противопехотную мину и хотел подорвать дом с полицейскими.

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На Русановке прорвало водопровод

На Русановке прорвало водопровод

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