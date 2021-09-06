На станцию "Почайна" не пустили мужчину в инвалидной коляске: в Киевском метрополитене объяснили причину

На станцию "Почайна" не пустили мужчину в инвалидной коляске: в Киевском метрополитене объяснили причину

В подземке говорят, что мужчина отказался ждать сопровождение и не хотел надевать защитную маску.

В Киеве мужчину в инвалидной коляске не пустили в метро. В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что он отказался ждать сопровождение, а также был без защитной маски на лице.

Происшествие произошло 4 сентября на станции метро "Почайна".

Также читайте Двое подростков навеселе устроили наглую выходку в киевском метро: видео

Об этом сообщил паблик "Вартові еспресо" и обнародовал видео.

"Работники метрополитена не пускали мужа на коляске в метро, который ехал на матч сборной, потому что" там он не сможет спуститься ", — говорится в сообщении под видео.

В Киеве мужчину с ограниченными возможностями не пускали в метро. В Киеве на станции метро Почайна работники метрополитена не пускали мужчину на коляске в метро, который ехал на матч сборной, потому что "там он не сможет спуститься". Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Узнавайте о важных событиях первыми Опубликовано Вартові еспресо воскресенье, 5 Сентябрь 2021

Заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в Facebook под видео ответила, что в сети было размещено только часть видео. По ее словам, пассажир не хотел ждать сопровождение, а также соблюдать масочный режим.

В метрополитене Киева прокомментировали инцидент с мужем на коляске. Напомним мужчины в коляске не пускали в ... Опубликовано Стражи эспрессо Понедельник, 6 сентября 2021

Напомним, в киевском метро 6 сентября во час пик образовалась давка и толкотня. Одной из причин является начало ремонта на Южном мосту.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку