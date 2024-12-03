На станции метро "Демеевская" снова появилась вода между рельсами: подробности

На некоторых других станциях метро также наблюдается наличие воды в лотках.

В Киеве на станции метро "Демеевская" снова появилась вода между рельсами. Однако подтоплений нет.

Об этом рассказали представители метрополитена.

Станция работает в обычном режиме, обеспечивая как пассажирские перевозки, так и укрытие во время воздушных тревог.

"На некоторых станциях в лотках может появляться вода. Это связано с работой дренажных систем, собирающих грунтовые воды. Отвод воды осуществляется автоматически", — рассказали в метрополитене.

Ранее, из-за разгерметизации тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская", часть синей ветки метро была закрыта на девять месяцев и снова открылась этим летом. На некоторых других станциях метро также наблюдается наличие воды в лотках, что является нормальной ситуацией.

Все дренажные системы, куда попадают грунтовые воды, работают в автоматическом режиме, а специалисты осуществляют постоянное наблюдение за их работой.

Метрополитен призвал не манипулировать информацией о подтоплении и напоминает, что режим работы станции "Демеевская" остается с 5:49 до 22:34.

Напомним, в Киевском метрополитене возросло количество краж, в том числе мобильных телефонов, кошельков, денег и ноутбуков. Преступления в основном случаются в поездах и на пересадочных станциях в час пик. Полиция рекомендует хранить ценные вещи в труднодоступных местах и обращаться в бюро находок или полиции в случае потери.

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