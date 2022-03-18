На Софийской площади выложили огромный трезубец из полутора миллионов тюльпанов

Кроме того, цветы получили терроборона в столице на постах для того, чтобы раздавать женщинам.
Полтора миллиона штук тюльпанов сегодня украсили Софийскую площадь.
Об этом говорится в ТСН.
Там цветами выложили трезубец, к акции могли приобщиться все желающие. А потом цветы можно было разобрать домой.
Это цветы, которые были закуплены к празднику 8 Марта, но из-за войны было не до празднований. Так чтобы цветы не пропали им нашли применение.
Кроме того, цветы получила терроборона в столице на постах для того, чтобы раздавать женщинам.
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