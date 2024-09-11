На "синей ветке" метро в Киеве завершили ремонт: когда восстановят полноценное движение поездов

По информации местных властей, весь комплекс работ длился 9 месяцев, а стоимость составила 383 млн. грн.
Ремонтные работы между станциями "Демеевская" – "Лыбидская" в Киеве завершены. С четверга, 12 сентября, возобновят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки".
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, весь комплекс работ длился 9 месяцев, а стоимость составила 383 млн. грн, что на 62 млн. грн меньше начальной стоимости.
"За это время подготовили строительную площадку, перевели более 200 кабельных сетей, в том числе сетей ДТЭКа, Укртелекома, др. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и туннельную оправу. примыкает к новому участку (общей длиной более 50 м). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов", — отметил Кличко.
Он отметил, что перегонный тоннель между "Демеевской" — "Лыбидской" — в сложных гидрогеологических условиях, а "поэтому во время ремонта провели все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее".
Какие причины вызвали аварийные ситуации в метро
По словам мэра, причиной возникновения аварийных ситуаций стали отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля, а именно:
- оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;
- оправа тоннеля построена некачественно с нарушением допусков монтажа колец;
- не выполнены компенсационные меры (химического закрепления грунтов), в том числе, для предотвращения влияния перерезывающих усилий тоннеля в месте смены инженерно-геологических условий основания;
- жесткость тоннеля ниже проектной – вследствие применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер),
- грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля.
Напомним, во время атаки на Киев повреждена станция метро "Святошин".
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