На силы безопасности и обороны Киев выделил в этом году 5 миллиардов гривен и почти 1 миллиард - в прошлом году, - Кличко

Киев в этом году потратит из городского бюджета 5 миллиардов гривен на поддержку защитников, а также будет продолжать привлекать помощь от иностранных партнеров, благотворителей и спонсоров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, а также опубликовал видео о том, на что тратится эта помощь.

«Киев продолжает помогать украинским защитникам. Мы выделяем средства из городского бюджета на финансирование сил безопасности и обороны (5 миллиардов гривен в этом году и почти 1 миллиард – в прошлом). А также привлекаем от партнеров и передаем бойцам помощь, за которой они обращаются. Это и дроны, и радиостанции, аптечки, бронежилеты, автомобили и многое другое. Поддерживаем наших защитников общими усилиями!» – написал Виталий Кличко.

В 2023 году Киев финансирует силы безопасности и обороны на 5 млрд гривен, а в прошлом году столица выделила на помощь защитникам почти 1 млрд. грн.

Также Киев привлек от партнеров и передал 49 автомобилей для спасателей ГСЧС, 85 микроавтобусов и 10 автомобилей для пограничников, 5 грузовых автомобилей повышенной проходимости для полка «Азов». За средства, привлеченные от благотворительных организаций и доноров, столица приобрела для военных серверное, сетевое и проекторное оборудование, а также средства связи (на 2 млн грн). Такие цифры приведены в видео, которое опубликовал Виталий Кличко.

Кроме того, Киев снабдил бойцов тысячами бронежилетов и аптечек, передает им дроны, автомобили, мобильные банно-прачечные комплексы, прицелы, шлемы, радиостанции и продукты питания.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко размер помощи Вооруженным силам из бюджета Киева в этом году увеличен до 5 млрд грн. Кроме того, столица финансово поддерживает семьи защитников. Как сообщал Кличко, в 2023 году городской целевой программой «Турбота. Назустріч киянам» предусмотрено более 555 миллионов гривен на выплату материальной помощи военнослужащим и их семьям.