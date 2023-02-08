На ремонт укрытий в Киеве в этом году направят более 350 млн грн

В столице отремонтируют подвалы в жилых домах и постройки гражданской защиты для укрытия жителей Киева.

В этом году на капитальный ремонт подвальных помещений жилых домов во всех 10 районах Киева для использования под простейшие укрытия предусмотрено более 290 млн грн.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Отдельно 61 млн грн предусмотрено на работы в сооружениях гражданской защиты еще в 4 районах – Дарницком, Деснянском, Оболонском, Святошинском.

По данным КГГА, в 2022 году количество защитных сооружений гражданской защиты в Киеве увеличило на 398 укрытий. Всего на сегодняшний день в Киеве есть более 4 тысяч укрытий разного вида. Найти ближайшее укрытие можно на карте. Она постоянно обновляется по результатам проверок и инспекций.

"Напоминаем, если частные учреждения, принадлежащие фонду защитных сооружений и нанесенные на карту укрытий, во время воздушной тревоги закрыты и не предоставляют доступа для укрытия людей, нужно вызвать полицию, а также спасателей КАСС "Киевская служба спасения", — отметили в госадминистрации.

Напомним, жителя Киева приговорили к 15 годам тюрьмы за корректировку ударов по столице из "Градов" и "Смерчей" в марте 2022 года. В результате этого обстрела тогда погибли два человека.

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