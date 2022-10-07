На разрушенном мосту через Ирпень планируют построить мемориал: проект получил много критики (фото)

Архитекторы предлагают сохранить "перелом" моста и оставить его почти в первоначальном виде, а новое дорожное полотно построить параллельно разрушенному.

Архитектурное бюро Balbek Bureau 6 октября представило проект концепции мемориального комплекса "Открытый перелом", который планируют построить возле разрушенного моста через реку Ирпень (Романовский мост) в Киевской области.

Министерство культуры Украины предложило идею общественности для обсуждения и будет принимать замечания и предложения украинцев. Однако проект уже успел получить много критики в Сети.

История разрушенного моста

Мост через реку Ирпень взорвали украинские военные 25 февраля 2022 года, чтобы воспрепятствовать наступлению российской армии на Киев. Впоследствии переправа стала чуть ли не единственным путем спасения для жителей населенных пунктов Киевщины, где шли активные боевые действия.

Под разрушенным мостом люди прятались от российских авиаударов и артиллерийских обстрелов. Фото оттуда облетели весь мир.

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Зеленский анонсировал строительство еще в апреле

В начале апреля, после освобождения от оккупантов всей Киевской области, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что планирует построить мемориальный комплекс, посвященный мосту между Ирпенем и Киевом и пострадавшим жителям Киевской области.

Фото из Телеграмм-канала Антона Геращенко

Что предлагают архитекторы

Архитекторы предложили сохранить "перелом" моста и оставить объект почти в первоначальном виде. Новое дорожное полотно хотят проектировать параллельно разрушенному. Рядом с разломом планируют установить мемориальные доски, построить смотровые площадки, пешеходный мост, продлить набережную и обустроить парковку.

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Фото: balbek.com

Реакция украинцев

Проект концепции мемориального комплекса получил много критики от украинцев в Сети, но нашел и сторонников.

"Я не хочу, чтобы мои дети видели все эти раны и разломы. Хочу, чтобы они жили в развитом, цветущем, современном государстве. А о разломах, должны знать из моих рассказов, истории и нашего общественного отношения к народам за поребриком",

"Как житель Ирпеня скажу, что нормально ездить через этот мост, но именно этот проект не вызывал восторга, хотелось бы посмотреть еще варианты, потому что этот не отзывается",

Скриншот

Скриншот

"Вы считаете, что люди, пережившие те страшные времена в Ирпене и Буче, должны видеть этот ужасный "открытый перелом" каждый день? Ау-уу, вы что там...(( Задайте себе вопрос - вы готовы ездить там каждый день и видеть этот "переломанный мемориал". И каждое утро и вечером вспоминать о том ужасном феврале 2022 года. Уверен, что так и кукухой можно поехать",

"На той неделе проезжала мимо. На его фоне весной видела как обстреливали мой ЖК. Как жителю Ирпеня сейчас мост воспринимается нормально - как напоминание о русне и ее сущности",

Скриншот

Скриншот

"Классно, но мне кажется, что переломы лучше лечить. Ну и как показывает мировой опыт, мемориализация требует времени на осознание. Трудно представить ситуацию, когда во всемирном торговом центре через полгода после трагедии выполнили мемориализацию", – написали украинцы в Сети.

Скриншот

Что будет с проектом мемориала дальше

Министерство культуры и информационной политики Украины предложило проект "Открытый перелом" общественности для обсуждения. Замечания и предложения украинцев будут принимать до 30 октября по электронному адресу tomyn.m@mkip.gov.ua. Они будут рассмотрены во время доработки концепции мемориального комплекса и опубликованы на сайте Минкульта.

Напомним, что временная переправа у разрушенного моста через реку Ирпень, которую обустроили в середине апреля, не справляется с большим потоком автомобилей. Каждый день жители Киевщины вынуждены стоять в многокилометровых пробках, чтобы добраться на работу или домой. Глава областной военной администрации пообещал построить еще одну временную переправу до 10 октября.

Кроме того, местные жители возмущены бездействием полиции рядом с мостом. Наглые водители регулярно объезжают пробку по встречной полосе.

Повреждены 70% застройки: как многострадальный Ирпень переживет зиму

Читайте также: