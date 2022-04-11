На разминирование нужно больше года: Павлюк рассказал, когда можно возвращаться на Киевщину

На разминирование нужно больше года: Павлюк рассказал, когда можно возвращаться на Киевщину

Украинские защитники готовят новые рубежи, чтобы сдержать наступление оккупантов в случае повторной попытки оцепить столицу.

В Киевской области продолжают разминировать населенные пункты после того, как их поминали российские убийцы. Также местным не рекомендуют сейчас возвращаться в Киевскую область из-за угрозы повторного наступления РФ.

Об этом во время телемарафона 11 апреля сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

"Мы все усилия сосредоточили на восстановлении наших освобожденных территорий. Надеюсь, что в следующую субботу мы запустим мост возле Стоянки, который позволит двигаться возле киевской трассы. Киевская трасса уже очищена от техники и опасных боеприпасов, однако на этой неделе она будет закрыта, потому что нужно демонтировать мост на Макаров: он будет разобран, а потому до конца недели трасса будет полностью очищена, однако пропускная способность будет меньше", — пояснил Павлюк.

Глава Киевской ОВА добавил, что разминирование области будет продолжаться более года, поскольку оккупанты оставили после себя много "сюрпризов".

"Что касается разминирования, то работы продолжаются: с каждым днем мы сталкиваемся с новыми угрозами. Мы находим много невредимых боеприпасов: и на дорогах, и в домах. Есть также мины-ловушки и много "сюрпризов". Работа продолжается. Думаем в апреле-мае, а все зависит от того, что мы найдем во время разминирования, основные работы будут закончены. К концу мая мы надеемся, что основные маршруты и населенные пункты будут очищены, а остальная территория будет маркирована, в частности то, где есть опасные боеприпасы. Разминировать всю Киевскую область не хватит даже года. Я не советую людям возвращаться домой, поскольку мы не можем обеспечить их безопасность", — сказал Павлюк.

Также украинские защитники готовят новые рубежи, чтобы сдержать наступление оккупантов в случае повторной попытки оцепить столицу.

"У нас также нет уверенности, что россияне снова не попытаются напасть на столицу. Поэтому сейчас проводятся мероприятия по обороне. Готовятся новые рубежи, чтобы мы мощно встретили противника и не позволили даже приблизиться к Киеву. И если наступление будет, то из-за передвижения техники местные будут ограничены в передвижении и эвакуация не будет такой хаотичной, как это было 24 февраля. Но сейчас создается угроза для возвращающихся на Киевщину людей", — пояснил Марченко.

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