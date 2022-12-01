На равных условиях: ДТЭК Киевские электросети включили в список на отключение 750 домов

С одной стороны, благодаря этому, ДТЭК уменьшит продолжительность отключений для всех жителей столицы. С другой стороны, обеспечит более справедливый подход к электроснабжению всех киевлян в условиях стабилизационных или экстренных ограничений, что вызвало негативную реакцию киевлян.

Часть домов в Киеве не попадали под отключение электроэнергии, поскольку были заживлены по тем же линиям, что и объекты критической инфраструктуры. Для справедливых и равных условий электроснабжения и отключения всех клиентов, ДТЭК провел большую техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и, где это было возможно, создал для жилых домов альтернативную схему снабжения света. Теперь 750 дополнительных домов будут отключаться на равных условиях с другими, что позволит снизить продолжительность отключения для всех киевлян.

Об этом сообщает прессслужба "ДТЭК Киевские электросети".

Во время экстренных или стабилизационных отключений объекты критической инфраструктуры (большие насосные, котельные станции, больницы и т.п.) не отключаются от электроснабжения. Вместе с ними ранее под отключение не попадали и 1497 жилых домов, подключенных к тем же электролиниям, что и объекты критической инфраструктуры.

По состоянию на 30 ноября ДТЭК удалось создать альтернативную схему электроснабжения около 750 домов, что позволит применять к ним экстренные или стабилизационные отключения.

С одной стороны, благодаря этому, ДТЭК уменьшит продолжительность отключений для всех жителей столицы. С другой стороны, обеспечит более справедливый подход к электроснабжению всех киевлян в условиях стабилизационных или экстренных ограничений, что вызвало негативную реакцию киевлян.

"Еще для 747 домов мы не можем изменить текущую схему электроснабжения, что обусловлено техническими характеристиками сети. Они остаются подключенными к тем же линиям, что и критическая инфраструктура. Мы продолжаем совместную работу с городскими властями, ЖСК, УК и ОСМД города для применения стабилизационных или экстренных отключений к этим домам", - говорится в сообщении.

В "ДТЭК Киевские электросети" подчеркнули, что списки критической инфраструктуры, не попадающие в отключения, не формирует оператор системы распределения. Их формирует и согласовывает военно-гражданская администрация. Решения о том, какие объекты туда включаются также принимаются специальной комиссией при военно-гражданской администрации.

Напомним, в Киеве люди перекрыли движение трамваев : в их доме нет света, отопления и газа.