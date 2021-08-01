На пригородном вокзале Киева пьяный мужчина заснул на рельсах и лишился ног

Мужчину забрала "скорая".
На пригородном вокзале Киев-Пассажирский мужчине, который заснул на путях, перерезало ноги.
Об этом рассказал журналист Александр Рудоманов.
Якобы пострадавший был пьян. Его забрала "скорая".
"Возможны задержки пригородных поездов, которые едут участком Киев-Пассажирский — Дарница", — отметил журналист.
Напомним, что в Ровенской области мужчина попал под поезд и остался без ног. Он пытался передать пакет сыну в зону боевых действий. Когда мимо перрона проезжал военный эшелон, местный попытался закинуть на него передачу, однако не удержался на ногах и упал на рельсы.