На предприятии в Броварах взорвалась установка по переработке алюминиевого порошка, есть погибший

На предприятии в Броварах взорвалась установка по переработке алюминиевого порошка, в результате погиб работник.

Об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в Telegram.

"Сегодня около 11:15 часов к нам поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на предприятии города. По предварительным данным, разразилась установка по переработке алюминиевого порошка. Во время выполнения работ 56-летний работник погиб", — проинформировал Небытов.

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Руководитель полиции Киевщины добавил, что полицейские начали досудебное расследование по нарушению правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека.

Напомним, под Киевом двухлетний малыш облокотился на москиту сетку и вылетел с третьего этажа, пока мать занималась домашними делами. К счастью, мальчик отделался только ушибами и ссадинами.

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