Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
На предприятии в Броварах взорвалась установка по переработке алюминиевого порошка, есть погибший

На предприятии в Броварах взорвалась установка по переработке алюминиевого порошка, есть погибший

Дата публикации
Просмотры
30
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На предприятии в Броварах взорвалась установка по переработке алюминиевого порошка, есть погибший

Фото: Андрей Небитов

В ходе работ погиб 56-летний работник.

На предприятии в Броварах взорвалась установка по переработке алюминиевого порошка, в результате погиб работник.

Об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в Telegram.

"Сегодня около 11:15 часов к нам поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на предприятии города. По предварительным данным, разразилась установка по переработке алюминиевого порошка. Во время выполнения работ 56-летний работник погиб", — проинформировал Небытов.

Руководитель полиции Киевщины добавил, что полицейские начали досудебное расследование по нарушению правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшей гибель человека.

Напомним, под Киевом двухлетний малыш облокотился на москиту сетку и вылетел с третьего этажа, пока мать занималась домашними делами. К счастью, мальчик отделался только ушибами и ссадинами.

Саперы насчитали более 200 мин неподалеку от Броваров

Саперы насчитали более 200 мин неподалеку от Броваров

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация