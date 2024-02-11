На подступах к Киеву сбили все вражеские беспилотники: подробности от власти

Обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью, 11 февраля, Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона работала, в частности, на подступах к Киеву.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

В столицу вражеские беспилотники заходили с западного направления. Воздушная тревога в Киеве и области длилась около двух часов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА "Shahed" противника, направлявшиеся на Киев, были поражены еще на подступах к городу! (Точное количество вражеских беспилотников обнародуют Воздушные силы)", — написал он.

Он также отметил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

В администрации добавили, что ударные беспилотники были запущены врагом из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.

Напомним, на Днепропетровщине вражеский дрон попал в авто.

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