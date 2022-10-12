На Подольско-Воскресенский мост в Киеве, который строят почти 30 лет, выделили еще 183 млн гривен

Деньги на мост выделили, сняв со строительства другие объекты транспортной инфраструктуры.

На строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве, которое длится уже почти 30 лет, выделили еще 183 миллиона гривен из городского бюджета.

Об этом сообщила депутат Евгения Кулеба на своей странице в Facebook.

Она объяснила, чтобы выделить эти средства, со строительства сняли другие объекты транспортной инфраструктуры в столице.

Также читайте График веерных отключений света в Киеве: ДТЭК

"Вот именно сейчас, после вчерашнего террора в Киеве, стало необходимо достроить мост. Когда у нас ведра вместо туалетов в школьных укрытиях и самих укрытий недостаточно", — возмутилась депутат.

Напомним, "мост Кличко" в Киеве выдержал российскую ракетную атаку и остался почти невредимым. Ракета разорвалась недалеко от него. Момент взрыва попал на видео.

Вакарчук спел песню о Мариуполе на обстрелянном мосту в Киеве

Читайте также: