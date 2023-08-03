На Подоле в Киеве вспыхнул исторический дом: первые подробности с масштабного пожара (фото)

В Киеве вспыхнул масштабный пожар – загорелся дом на Подоле.

На видео, которое очевидцы опубликовали в социальных сетях, видно, как пламя охватывает часть здания.

"Пожар вспыхнул в Подольском районе, на улице Волошская, 5. Предварительно, горит отселенное здание. Пожарные подразделения уже на месте и ликвидируют пожар", – сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Причину возгорания будут выяснять правоохранители.

К слову, здание считается памятником жилой архитектуры в стиле классицизма.

Дом был построен в 1833–1835 годах.

Пламя охватило часть здания / Фото: из соцсетей

Общественный деятель и соучредитель памятнико-охранного хаба "Кирпич" Дмитрий Перов пишет, что это поджог.

Памятнико-охранник Дмитрий Петров пишет, что это уже третий поджог этого исторического здания

"Это уже третий поджог. Ранее здание уже пылало в 2018 и 2020 годах, после чего Департаментом охраны культурного наследия КГГА неоднократно выдавались предписания на приведение здания в надлежащее состояние, чего выполнено, конечно, не было. Теперь достопримечательность снова горит. Поэтому, согласно со ст. 21 ЗУ "Об охране культурного наследия", есть все основания для его возвращения в государственную собственность", – отметил Перов.

Напомним, в Киеве один из старейших домов Подола обнесли забором.