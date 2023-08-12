На Подоле снесли 200-летний дом: как отреагировал мэр Киева

В Киеве по улице Ярославской, 13-Б, 10 августа застройщик снес 200-летнюю усадьбу, которая была образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ века. Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на этот дерзкий поступок застройщиков и заявил, что городские власти не давали никаких разрешений или согласований. Кроме того, мэр будет инициировать расторжение Киеврадой договора аренды (с 2009 года) по улице Ярославской, 13-Б.

Об этом Виталий Кличко написал в Facebook.

" Во-первых : я инициирую расторжение Киевсоветом договора аренды (с 2009 года) на Ярославской 13-Б. Поскольку частный собственник, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие нашего города.

: я инициирую расторжение Киевсоветом договора аренды (с 2009 года) на Ярославской 13-Б. Поскольку частный собственник, вопреки всем нормам и здравому смыслу, прикрывшись письмом Минкульта, решил, что может порочить историческое наследие нашего города. Во-вторых : Городские власти готовят обращение в правоохранительные органы относительно проверки законности действий собственника.

: Городские власти готовят обращение в правоохранительные органы относительно проверки законности действий собственника. В-третьих: Инициирую принятие Киевсоветом решения о запрете реконструкции и других действий со зданиями города, которым больше 100 лет (независимо от того, внесен этот дом в реестр или нет), — без выводов градсовета. Отмечу интересный момент, что Верховная Рада в январе этого года окончательно упразднила запрет на градостроительные, архитектурные или ландшафтные преобразования, строительные, мелиоративные, путевые, земляные работы без разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на охраняемых археологических территориях, в пределах зон охраны памятников, исторических ареалов населенных мест, занесенных в Список исторических населенных мест Украины", — отметил мэр Киева.

Кроме того, Виталий Кличко сообщил, что Киев требует от Верховной Рады наконец-то принять во втором чтении законопроект №0895 (от 2019 года), который позволит местным властям принудительно выкупать у безответственных частных владельцев, возвращать в собственность громады памятники архитектуры, старинные помещения, которые владельцы должным образом не содержат, что приводит к их разрушению. А затем на месте достопримечательностей появляются торговые центры и многоэтажки.

Мэр Киева уточнил, что законопроект №0895 касается охраны культурного наследия всей страны.

Напомним, на Подоле по улице Ярославской, 13-Б, утром 10 августа застройщик снес 200-летнюю усадьбу.

Ранее мы сообщали, что этот один из старейших домов Подола оцепили строительным забором.

Дом на Ярославской, 13-Б — это усадьба, которая является образцом первой застройки Подола после большого пожара 1811 года. Усадьба датируется ориентировочно первой половиной XIX в. Здание построили на каменном цоколе из-за частых наводнений на Подоле, оно является уникальным образцом киевской жилой деревянной застройки. С 1882 года усадьба принадлежала мещанину Харичкову, с 1898 года – семье Ефросинии Кравченко.