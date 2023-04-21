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На подлете в Киев были обнаружены и сбиты 8 иранских дронов-камикадзе — КМВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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На подлете в Киев были обнаружены и сбиты 8 иранских дронов-камикадзе — КМВА

Россия вероятно использовала новую партию иранских дронов / Фото: ТСН.ua

Ночью 21 апреля произошла новая атака на столицу дронами

После 25-дневного затишья, столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага.

Об этом в социальных сетях сообщила Киевская городская военная администрация.

Тактика противника осталась прежней. С наступлением темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны.

По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed. На подлете в столицу было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей.

Данные на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется.

"Хранителям киевского неба — силам противовоздушной обороны — искренняя благодарность за отличную, профессиональную службу! Вы снова спасли человеческие жизни и гражданскую инфраструктуру нашего города! Слава Украине!» – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что после полуночи в столице и девяти областях объявили тревогу.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работали по целям.

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Дата публикации
Просмотры
1149
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