На подлете в Киев были обнаружены и сбиты 8 иранских дронов-камикадзе — КМВА

Ночью 21 апреля произошла новая атака на столицу дронами
После 25-дневного затишья, столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага.
Об этом в социальных сетях сообщила Киевская городская военная администрация.
Тактика противника осталась прежней. С наступлением темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны.
По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed. На подлете в столицу было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей.
Данные на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется.
"Хранителям киевского неба — силам противовоздушной обороны — искренняя благодарность за отличную, профессиональную службу! Вы снова спасли человеческие жизни и гражданскую инфраструктуру нашего города! Слава Украине!» – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.
Напомним, что после полуночи в столице и девяти областях объявили тревогу.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работали по целям.
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