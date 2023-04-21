На подлете в Киев были обнаружены и сбиты 8 иранских дронов-камикадзе — КМВА

После 25-дневного затишья, столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага.

Об этом в социальных сетях сообщила Киевская городская военная администрация.

Тактика противника осталась прежней. С наступлением темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны.

По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed. На подлете в столицу было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей.

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Данные на данный момент – без жертв и разрушений. Информация уточняется.

"Хранителям киевского неба — силам противовоздушной обороны — искренняя благодарность за отличную, профессиональную службу! Вы снова спасли человеческие жизни и гражданскую инфраструктуру нашего города! Слава Украине!» – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что после полуночи в столице и девяти областях объявили тревогу.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Киевской области силы ПВО работали по целям.