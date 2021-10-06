На платформы Центрального автовокзала Киева будут пускать не всех: что изменилось

На платформы Центрального автовокзала Киева будут пускать не всех: что изменилось

Теперь нелегальные перевозчики и мошенники не смогут попасть на платформы.

С октября вход на платформы на Центральном автовокзале Киева только по QR-кодам.

Об этом сообщает "Укрпас".

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"Закрытые платформы — это прежде всего о безопасности пассажиров. Теперь нелегальные перевозчики и мошенники не смогут попасть на платформы Центрального автовокзала Киева. Принцип работы как в аэропорту — сканируешь QR-код и попадаешь на посадку", — рассказал директор компании "Укрпас" Максим Скляренко.

Как это работает

QR-код есть в вашем билете, если вы его приобрели в кассах Центрального автовокзала Киева или на официальном сайте автовокзала ukrpas.com.ua. Если приобрели билет в другом месте, вам нужного его обменять на QR-код в кассах Центрального автовокзала Киева или у администратора, который находится у турникетов.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" сняли важное карантинное ограничение.

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