На первого заместителя министра здравоохранения готовилось покушение: подробности (фото)

В Киеве полиция и Служба безопасности Украины разоблачили пару, готовившую убийство первого заместителя министра здравоохранения. Им грозит пожизненное лишение свободы за подготовку к убийству.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"В течение нескольких месяцев фигуранты следили за распорядком дня и передвижением потенциальной жертвы, сняли квартиру в том же жилом комплексе, а, для того чтобы оставаться незамеченными, постоянно меняли транспортные средства", — говорится в сообщении.

Сообщается, что задержание сообщников произошло при покупке пистолета, которым они намеревались совершить убийство.

В Офисе генпрокурора добавили, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц скончалась женщина, получив тяжелые травмы в результате ДТП. Первый заместитель министра, врач-анестезиолог, дежурил в медицинском учреждении в тот день. Друзья погибшей решили, что виновен врач, и планировали его убийство.

Во время обысков у задержанных изъяли оружие, патроны, предмет, похожий на гранату, а также психотропные вещества. Изъятое направлено на экспертизу для определения дополнительной квалификации действий подозреваемых.

Преступникам грозит пожизненное лишение свободы за подготовку к убийству государственного деятеля.

Как рассказали источники, речь идет о первом заместителе главы Минздрава Сергея Дуброва.

СБУ и полиция задержали подозреваемых в подготовке убийства чиновника/Фото:

СБУ и полиция задержали подозреваемых в подготовке убийства чиновника/Фото:

Напомним, начальник Управления Государственной охраны Украины (УГО) Алексей Морозов рассказывал о покушениях на президента Украины Владимира Зеленского.

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