На Пасху в Киеве будут приняты дополнительные меры безопасности – КМВА

В случае воздушной тревоги правоохранители будут обеспечивать эвакуацию верующих и священнослужителей к укрытиям.

Во время празднования Воскресения Господня в Киеве Национальная полиция привлечет более 1000 полицейских и 120 представителей территориальной обороны.

Кроме того, пол тысячи сотрудников муниципальной охраны будут патрулировать храмы и соборы, в частности Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В случае воздушной тревоги правоохранители будут обеспечивать эвакуацию верующих и священнослужителей к укрытиям.

К тому же будут работать временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве.

Напомним, Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре.