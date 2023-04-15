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На Пасху в Киеве будут приняты дополнительные меры безопасности – КМВА

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
58
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На Пасху в Киеве будут приняты дополнительные меры безопасности – КМВА

Фото: pixabay.com

В случае воздушной тревоги правоохранители будут обеспечивать эвакуацию верующих и священнослужителей к укрытиям.

Во время празднования Воскресения Господня в Киеве Национальная полиция привлечет более 1000 полицейских и 120 представителей территориальной обороны.

Кроме того, пол тысячи сотрудников муниципальной охраны будут патрулировать храмы и соборы, в частности Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

В случае воздушной тревоги правоохранители будут обеспечивать эвакуацию верующих и священнослужителей к укрытиям.

К тому же будут работать временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве.

Напомним, Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской лавре.

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Дата публикации
Просмотры
58
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