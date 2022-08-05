На озере под Киевом зафиксировали массовый мор рыбы: местные власти не исключают "естественные факторы" (фото)

Сотни мертвых животных выловили из водоема.
На Олесницком озере в Борисполе в Киевской области зафиксировали массовый мор рыбы. Специалисты взяли анализ воды и рыбы, чтобы установить причины произошедшего.
Об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко.
Он отметил, что в городе не исключают ни природные факторы, которые могли повлечь за собой гибель рыбы, ни загрязнение отходами.
"Сегодня на Олесницком озере работали экологи, правоохранители и коммунальные предприятия города... Инспекторы-экологи все выяснят. Ждем их заключения", — написал он.
Местные жители в комментариях возмутились. Они считают, что в озеро сливают нечистоты, а мор рыбы произошел не впервые за последние годы, но "дела никому нет".
Напомним, в Киеве на озере Тельбин расцвел сад разноцветных нимфей. Водяные лилии посадили местные жители жилого массива Березняки несколько лет назад.
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