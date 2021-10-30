На "Олимпийском" открывают пункт прививки: когда можно вакцинироваться от COVID

На "Олимпийском" открывают пункт прививки: когда можно вакцинироваться от COVID

Пункты будут работать два дня.

На территории столичного НСК "Олимпийский" открывается пункт COVID-вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Динамо".

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"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", — говорится в сообщении.

Пункт прививки на "Олимпийском" будет работать в зале "Олимпийский двор". Вакцинироваться можно в течение двух дней:

31 октября с 10:00 до 17:00,

1 ноября – с 11:00 до 19:00.

Как сообщалось, в Киеве с понедельника почти повсюду потребуется сертификат о вакцинации, или же негативный тест. Следовательно, ездить общественным транспортом, посещать кафе или спортивные клубы можно будет только с "ковид"-документом.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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