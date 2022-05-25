На окраине Киева пограничная собака Танна вынюхала снаряд: видео

Опасная находка была покрыта землей.

На окраине Киева четырехлапая пограничница Танна вынюхала вражеский снаряд.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Опасная находка была присыпана землей.

"Снаряд Танна вынюхала на окраине Киева на близлежащей территории поста, где неподалеку расположены жилые дома и объекты торговли. Пограничники проинформировали сотрудников ГСЧС для дальнейших мер безопасности. Вот так служебные собаки своим острым нюхом охраняют украинцев", — говорится в сообщении.

Танна натренирована на поиски оружия и боеприпасов. Раньше она служила в пунктах пропуска на государственной границе, а сейчас обеспечивает безопасность гражданских и военнослужащих.

Напомним, в Киевской области полностью разминировали дороги.

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