На окраине Киева пограничная собака Танна вынюхала снаряд: видео

Опасная находка была покрыта землей.
На окраине Киева четырехлапая пограничница Танна вынюхала вражеский снаряд.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Опасная находка была присыпана землей.
"Снаряд Танна вынюхала на окраине Киева на близлежащей территории поста, где неподалеку расположены жилые дома и объекты торговли. Пограничники проинформировали сотрудников ГСЧС для дальнейших мер безопасности. Вот так служебные собаки своим острым нюхом охраняют украинцев", — говорится в сообщении.
Танна натренирована на поиски оружия и боеприпасов. Раньше она служила в пунктах пропуска на государственной границе, а сейчас обеспечивает безопасность гражданских и военнослужащих.
Напомним, в Киевской области полностью разминировали дороги.
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