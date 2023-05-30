На одной из улиц в центре Киева на четыре месяца ограничат движение: подробности

В центре Киева , на улице Богдана Хмельницкого, частично ограничат движение транспорта из-за ремонта. Ограничения будут продолжаться с 1 июня по 30 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

На первом этапе ремонт продлится на участке от ул. Крещатик до ул. Терещенковской. Впоследствии – до ул. Владимирская и ул. Пирогова.

Отмечается, что дорожники начинают ремонт брусчатки.

На улице Богдана Хмельницкого у Киева частично ограничат движение. Схема. / Фото: КГГА

Как сообщалось, в Киеве в тестовом режиме заработала система безналичной оплаты проезда в столичных маршутках. Ввели новинку на маршруте №444 (ст. метро "Выставочный центр" – ул. Метрологическая).

Читайте также: