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На одной из улиц Киева ограничат движение на целый месяц: схема

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
105
Время на прочтение
1 мин
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На одной из улиц Киева ограничат движение на целый месяц: схема

Фото: УНИАН

На улице Жмеринской дорожники приступили к текущему ремонту.

В Киеве по улице Жмеринской частично ограничено движение до 30 ноября.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Начался текущий ремонт: дорожники обновляют покрытие на участке от б-ра Жюля Верна (бывший б-р Ромена Роллана) до Кольцевой дороги.

В течение 5-6 ноября планируется устроить часть нового покрытия.

© КГГА
Фото: КГГА

Отметим, Жмеринская – улица в Святошинском районе Киева, жилмассив Никольская Борщаговка. Проходит от Святошинской улицы до Кольцевой дороги.

Напомним, 4 ноября под Киевом продолжаются плановые работы по разминированию территорий. Во время работ могут быть слышны звуки взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
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