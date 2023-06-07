На одной из линий метро Киева остановили движение поездов: что произошло

В полиции Киева объяснили причину остановки движения поездов в столичном метрополитене.

В Киеве остановилось движение поездов на "зеленой" ветке метрополитена. В социальных сетях пользователи публикуют фото с вагонами, стоящими на станциях "Славутич" и "Осокорки".

Пользователи пишут, что некоторые станции закрыли для входа пассажирам.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что остановка на линии действительно была, но она продолжалась 2-3 минуты.

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"На зеленой ветке метро произошел перепад напряжения. Пришлось временно остановить движение поездов. Сейчас работа на линии уже возобновлена", — сообщили в полиции Киева.

Напомним, киевляне обсуждают в социальных сетях планы городских властей по строительству новой станции Киевского метрополитена на "красной" ветке подземки.

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