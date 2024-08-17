На одном из энергообъектов Киевщины обнаружено тело слесаря

Причины смерти не сообщают.
На энергетическом объекте в Киевской области было обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Отмечается, что тело мужчины было обнаружено при осмотре энергетического объекта.
"При осмотре на энергетическом объекте обнаружен 52-летний слесарь тепломеханического оборудования без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть", – говорится в сообщении.
Причина смерти не сообщается.
Напомним, в Харьковской области россияне обстреляли энергетиков, ремонтировавших линии электропередач.
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