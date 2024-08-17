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На одном из энергообъектов Киевщины обнаружено тело слесаря

На одном из энергообъектов Киевщины обнаружено тело слесаря

Во время осмотра на энергетическом объекте обнаружено тело мужчины/Министерство энергетики Украины

Причины смерти не сообщают.

На энергетическом объекте в Киевской области было обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что тело мужчины было обнаружено при осмотре энергетического объекта.

"При осмотре на энергетическом объекте обнаружен 52-летний слесарь тепломеханического оборудования без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть", – говорится в сообщении.

Причина смерти не сообщается.

Напомним, в Харьковской области россияне обстреляли энергетиков, ремонтировавших линии электропередач.

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