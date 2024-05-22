На Оболони в Киеве произошло отключение света: что известно

В столице до 18:00 не будут применяться графики отключений электричества.

Утром 22 мая в части Оболонского района Киева произошло отключение света из-за аварии. Энергетики уже работают над ее ликвидацией.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Из-за локальной аварии без света осталась часть домов на Оболонском проспекте, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай", — говорится в сообщении.

Завершить работы и провернуть свет в дома планируют за несколько часов — до 10.00.

Также в ДТЭК отметили, что сегодня стабилизационные графики отключений света не будут применяться с 07:00 до 18:00.

Как сообщалось, ночью 22 мая Россия ударила по объектам энергетики. Под удар попала инфраструктура на северо-востоке.

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