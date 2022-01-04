На новогодние праздники в "Борисполе" обнаружили почти два десятка фальшивых COVID-сертификатов

На новогодние праздники в "Борисполе" обнаружили почти два десятка фальшивых COVID-сертификатов

По каждому из фактов будет произведена проверка.

В аэропорту "Борисполь" с 28 декабря по 3 января обнаружили 19 документов о вакцинации с признаками подделки.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

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Напомним, что в Украине по состоянию на утро вторника, 3 января, зафиксировано 1 746 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 135 человек. Выздоровело 3 629 пациентов. За сутки вакцинировано 36 289 украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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