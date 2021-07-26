На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу и вода льется ручьем в Днепр (видео)

На мосту Патона в Киеве снова прорвало трубу и вода льется ручьем в Днепр (видео)

Коммунальщики проверяют прочность теплосетей перед новым отопительным сезоном.

В Киеве сегодня, 26 июля, на мосту имени Евгения Патона раз прорвало трубу. Инцидент произошел во время гидравлических испытаний магистральной теплосети.

Об инциденте сообщил "Киев Оперативный".

На опубликовано видео видно, что вода с моста практически стекает в реку Днепр.

"Новый-старый столичный водопад, на который мы заслужили", — говорится в заметке.

В свою очередь, "Вечерний Киев" со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго" сообщает, что прорыв произошел во время подготовки к новому отопительному сезону.

"Сегодня, в 12:26, под мостом Патона произошло повреждение теплосети во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов", — говорится в сообщении.

Заметим, что в начале июля уже было два прорыва тепломагистрали под мостом Патона.

Напомним

Утром в Киеве в очередной раз прорвало трубу на мосту Патона . Повреждение уже обнаружено и локализовано рабочими "Киевтеплоэнерго".

. Повреждение уже обнаружено и локализовано рабочими "Киевтеплоэнерго". 11 июля в Киеве на мосту Патона также прорвало трубу и из нее в Днепр полился огромный фонтан воды.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости Украины: столичный мост Патона превратился в водопад из-за прорыва трубы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку