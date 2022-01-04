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На мосту Кличко в Киеве неизвестные разбили стекло (фото)

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На мосту Кличко в Киеве неизвестные разбили стекло (фото)

Муниципальная охрана

Вандалы также завалили информационную доску.

На пешеходно-велосипедном мосту между парками Владимирская горка и Крещатый в Киеве на новогодние праздники неизвестные разбили стекло ограждения.

Об этом 4 января сообщила муниципальная охрана Facebook.

Кроме того, вандалы завалили информационную доску на Владимирской горке. Известно, что повреждения охранники обнаружили утром 2 января. О них сообщили ответственным городским службам.

Напомним, что в Киеве после празднования Нового года у главной елки на Софийской площади люди бросили горы мусора. Бумажные стаканчики разбросали на земле и парапетах.

© Муниципальная охрана
Муниципальная охрана
© Муниципальная охрана
Муниципальная охрана

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