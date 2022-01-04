На мосту Кличко в Киеве неизвестные разбили стекло (фото)

Вандалы также завалили информационную доску.
На пешеходно-велосипедном мосту между парками Владимирская горка и Крещатый в Киеве на новогодние праздники неизвестные разбили стекло ограждения.
Об этом 4 января сообщила муниципальная охрана Facebook.
Кроме того, вандалы завалили информационную доску на Владимирской горке. Известно, что повреждения охранники обнаружили утром 2 января. О них сообщили ответственным городским службам.
Напомним, что в Киеве после празднования Нового года у главной елки на Софийской площади люди бросили горы мусора. Бумажные стаканчики разбросали на земле и парапетах.
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