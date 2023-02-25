На месте происшествия работает почти сто спасателей: что известно о пожаре на предприятии на Подоле (фото, видео)

Предварительно пострадавших нет. Спасателей работают на месте происшествия, чтобы локализовать пожар

В субботу, 25 февраля, в Подольском районе Киева возник пожар. На сегодня известно, что возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий.

Об этом сообщил мэр Кмиева Виталий Кличко.

По его словам, площадь пожара составляет 2000 кв. к. На месте происшествия работает почти сотня спасателей.

"18 единиц техники задействованы для тушения пожара в Подольском районе. Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Пылает на площади около 2000 кв. м. Техника и почти 90 человек спасателей работают, чтобы локализовать пожар", — говорится в его сообщения в Telegram.

Как говорится в сюжете ТСН, горит склад в промышленной зоне, 70% помещения захвачено огнем. Спасатели работают, поэтому интенсивность огня и дыма снижаются, тушат уже и пеной. Утром свидетели заметили людей на складе с лакокрасочными материалами, но пожар загорелся только после обеда. Что явилось причиной возгорания, пока версий нет. Предварительно пострадавших нет.

В Киевской городской военной администрации предупредили, что из-за пожара перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью улица Нахимова. Поэтому правоохранители призывают водителей заблаговременно планировать маршрут движения.

"Патрульная полиция обеспечивает регулирование и безопасность дорожного движения. Водители планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", — отмечали в КМВА.

Напомним, около 15:00 25 февраля в Подольском районе столицы возник пожар на предприятии. На кадрах, опубликованных в местных телеграмм-каналах, видны масштабы возгорания. В небо вздымаются языки огня и густой черный дым.

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