На левом берегу Киева возобновят движение шесть трамвайных маршрутов: список

В связи с окончанием ремонта трамвайного пути на ул. Игната Хоткевича возобновляется движение по постоянным схемам трамвайных маршрутов.
С 20 марта на левом берегу Киева возобновят движение по постоянным схемам шесть трамвайных маршрутов.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В связи с окончанием ремонта трамвайного пути на ул. Игната Хоткевича возобновляется движение по постоянным схемам трамвайных маршрутов:
- №8 "Станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная";
- №22 "Бульвар Перова – Завод железобетонных конструкций";
- №23 "Дарницкий вагоноремонтный завод – просп. Алишера Навои";
- №29 "Станция метро "Бориспольская" – станция метро "Лесная";
- №32 "Станция метро "Лесная" – Дарницкий вагоноремонтный завод";
- №33 "Ул. Сержа Лифаря – Дарницкий вагоноремонтный завод".
"В то же время движение временных трамвайных маршрутов № 8К, 22К, 22А, 29К, 33А прекращается", — отметил Николай Поворозник.
Напомним, в Украине в последнее воскресенье марта 2023 года переведут часы на летнее время. Это произойдет 26 марта. Ночью в Украине нужно будет перевести стрелки часов на один час вперед.
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