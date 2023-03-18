На левом берегу Киева возобновят движение шесть трамвайных маршрутов: список

В связи с окончанием ремонта трамвайного пути на ул. Игната Хоткевича возобновляется движение по постоянным схемам трамвайных маршрутов.

С 20 марта на левом берегу Киева возобновят движение по постоянным схемам шесть трамвайных маршрутов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В связи с окончанием ремонта трамвайного пути на ул. Игната Хоткевича возобновляется движение по постоянным схемам трамвайных маршрутов:

№8 "Станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная";

№22 "Бульвар Перова – Завод железобетонных конструкций";

№23 "Дарницкий вагоноремонтный завод – просп. Алишера Навои";

№29 "Станция метро "Бориспольская" – станция метро "Лесная";

№32 "Станция метро "Лесная" – Дарницкий вагоноремонтный завод";

№33 "Ул. Сержа Лифаря – Дарницкий вагоноремонтный завод".

"В то же время движение временных трамвайных маршрутов № 8К, 22К, 22А, 29К, 33А прекращается", — отметил Николай Поворозник.

Напомним, в Украине в последнее воскресенье марта 2023 года переведут часы на летнее время. Это произойдет 26 марта. Ночью в Украине нужно будет перевести стрелки часов на один час вперед.

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