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На левом берегу Киева возобновят движение шесть трамвайных маршрутов: список

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На левом берегу Киева возобновят движение шесть трамвайных маршрутов: список

В связи с окончанием ремонта трамвайного пути на ул. Игната Хоткевича возобновляется движение по постоянным схемам трамвайных маршрутов.

С 20 марта на левом берегу Киева возобновят движение по постоянным схемам шесть трамвайных маршрутов.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

В связи с окончанием ремонта трамвайного пути на ул. Игната Хоткевича возобновляется движение по постоянным схемам трамвайных маршрутов:

  • №8 "Станция метро "Позняки" – станция метро "Лесная";
  • №22 "Бульвар Перова – Завод железобетонных конструкций";
  • №23 "Дарницкий вагоноремонтный завод – просп. Алишера Навои";
  • №29 "Станция метро "Бориспольская" – станция метро "Лесная";
  • №32 "Станция метро "Лесная" – Дарницкий вагоноремонтный завод";
  • №33 "Ул. Сержа Лифаря – Дарницкий вагоноремонтный завод".

"В то же время движение временных трамвайных маршрутов № 8К, 22К, 22А, 29К, 33А прекращается", — отметил Николай Поворозник.

Напомним, в Украине в последнее воскресенье марта 2023 года переведут часы на летнее время.   Это произойдет 26 марта. Ночью в Украине нужно будет перевести стрелки часов на один час вперед.

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Дата публикации
Просмотры
282
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