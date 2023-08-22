На левом берегу Киева трамвай сошел с рельсов: что известно о происшествии

На место происшествия прибыли аварийные службы и медики.

В Дарницком районе столицы сошел с рельсов вагон трамвая. Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой.

Об этом сообщает КГГА.

В Киеве на левом берегу сошел с рельсов трамвай

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Речь идет об остановке маршрута №8 Харьковского массива. Предварительно, в результате транспортного происшествия пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Всем оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.

Ранее трамвай сошел с рельсов в Киеве по улице Анатолия Соловьяненко. Речь идет о маршруте рельсов №28. Никто из людей не пострадал.

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