Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
На левом берегу Киева трамвай сошел с рельсов: что известно о происшествии

На левом берегу Киева трамвай сошел с рельсов: что известно о происшествии

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
112
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На левом берегу Киева трамвай сошел с рельсов: что известно о происшествии

Трамвай сошел с рельсов/Фото с телеграммы "Левый берег"

На место происшествия прибыли аварийные службы и медики.

В Дарницком районе столицы сошел с рельсов вагон трамвая. Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой.

Об этом сообщает КГГА.

В Киеве на левом берегу сошел с рельсов трамвай

В Киеве на левом берегу сошел с рельсов трамвай

Подробности

Речь идет об остановке маршрута №8 Харьковского массива. Предварительно, в результате транспортного происшествия пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Всем оказывается медицинская помощь.

Отмечается, что движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.

Ранее трамвай сошел с рельсов в Киеве по улице Анатолия Соловьяненко. Речь идет о маршруте рельсов №28. Никто из людей не пострадал.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
112
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация