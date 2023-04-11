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На Крещатике пожар: горит корпус Киевского национального университета имени Карпенко-Карого

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1539
Время на прочтение
1 мин
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На Крещатике пожар: горит корпус Киевского национального университета имени Карпенко-Карого

Фото: киевские паблики

Загорелось на третьем этаже учебного заведения.

В Киеве на Крещатике 11 апреля произошел пожар. Горит корпус Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Спасатели работают на месте", — говорится в сообщении.

В ГСЧС Киева ТСН.ua рассказали, что локализация пожара на площади 10 кв. м на Крещатике. Спасательные подразделения продолжают работать над ликвидацией возгорания в помещении корпуса университета имени Карпенко-Карого.

"Воспламенение на третьем этаже здания. Пока нет информации о пострадавших ", — рассказали в ГСЧС Киева.

Напомним, что в городе Березань Броварского района Киевской области при пожаре на ферме погибли 1000 голов кур.

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Дата публикации
Просмотры
1539
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