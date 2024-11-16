На киевском рынке "Десна" вспыхнул пожар: есть пострадавшие

Сегодня, 16 ноября, в Днепровском районе произошел пожар на рынке. Во время этого пострадали два человека.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"На территории рынка произошло возгорание в торговом павильоне. Возгорание ликвидировали в 19:50 на площади 50 кв. м", – говорится в сообщении.

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По данным спасателей, после ликвидации пожара к медикам обратились два человека, один из которых госпитализирован в больницу.

Київ пожежа (3 фото)

Напомним, на Харьковщине в результате пожара погибли 5 человек, из них — 4 ребенка.

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