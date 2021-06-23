На Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега (видео)

В лодке находилась только женщина навеселе.
Водолазам поступил вызов о том, что возле села Ровжи в Киевском водохранилище уносит в море резиновую лодку с женщиной и ребенком.
Событие произошло 22 июня.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Женщину и ребенка удалось спасти, но увиденная спасателями картина просто шокировала — женщина находилась в лодке навеселе на расстоянии 4 километров от берега, а девочки 10 лет в лодке не было. На вопрос, где ребенок, женщина ответила, что девочка выпрыгнула из лодки и поплыла к берегу самостоятельно. Ребенка нашли спасатели за километр от лодки ", — говорится в сообщении.
Девочка рассказал спасателям, что она испугалась, что лодка утонет и выпрыгнула, чтобы самостоятельно доплыть до берега. Ребенок находился в трех километрах от берега, в воде она пробыла около двух часов, очень замерзла и выбилась из сил.
"Ребенка и женщину доставили на берег. Девочку передали родителям, с ними была проведена разъяснительная работа. Хотя, смысла, наверное, будет не очень много, ведь те были тоже навеселе", — говорится в сообщении.
Затем спасатели снова направилась дальше для поиска мужчины на лодке, которого уносило в Киевское море. Он был найден в 10 километрах от берега в лодке. Также в состоянии алкогольного опьянения, без каких-либо средств защиты. Мужчина тоже был доставлен на берег и передан сотрудникам полиции.
Опубликовано Любовью ШквыроюВторник, 22 Июня 2021
Напомним, вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители нашли тело девочки. Она считалась пропавшей во время отдыха на Киевском водохранилище. Отца ребенка ищут до сих пор.