На Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега (видео)

На Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега (видео)

В лодке находилась только женщина навеселе.

Водолазам поступил вызов о том, что возле села Ровжи в Киевском водохранилище уносит в море резиновую лодку с женщиной и ребенком.

Событие произошло 22 июня.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Женщину и ребенка удалось спасти, но увиденная спасателями картина просто шокировала — женщина находилась в лодке навеселе на расстоянии 4 километров от берега, а девочки 10 лет в лодке не было. На вопрос, где ребенок, женщина ответила, что девочка выпрыгнула из лодки и поплыла к берегу самостоятельно. Ребенка нашли спасатели за километр от лодки ", — говорится в сообщении.

Девочка рассказал спасателям, что она испугалась, что лодка утонет и выпрыгнула, чтобы самостоятельно доплыть до берега. Ребенок находился в трех километрах от берега, в воде она пробыла около двух часов, очень замерзла и выбилась из сил.

"Ребенка и женщину доставили на берег. Девочку передали родителям, с ними была проведена разъяснительная работа. Хотя, смысла, наверное, будет не очень много, ведь те были тоже навеселе", — говорится в сообщении.

Затем спасатели снова направилась дальше для поиска мужчины на лодке, которого уносило в Киевское море. Он был найден в 10 километрах от берега в лодке. Также в состоянии алкогольного опьянения, без каких-либо средств защиты. Мужчина тоже был доставлен на берег и передан сотрудникам полиции.

Напомним, вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители нашли тело девочки. Она считалась пропавшей во время отдыха на Киевском водохранилище. Отца ребенка ищут до сих пор.

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