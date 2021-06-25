На киевских рынках запретили продавать некоторые продукты: какие и как будут наказывать нарушителей

На киевских рынках запретили продавать некоторые продукты: какие и как будут наказывать нарушителей

Речь идет о продуктах питания, которые быстро портятся.

В Киеве рынкам запретили продавать ряд продуктов. Из-за жары под запретом реализация товаров, которые быстро портятся и могут навредить человеческому организму. Подобное решение приняла КГГА совместно с руководителями столичных районов.

Об этом сообщил первый заместитель КГГА Алексей Кулеба.

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По его словам, в список запрещенных продуктов на сельскохозяйственных ярмарках, которых в Киеве до 80, попали: молочная продукция, рыба, мясо-колбасные и кондитерские изделия с кремами. В случае, если будет выявлено торговые точки, где продаются запрещенные продукты, их будут закрывать.

Также инспекторы благоустройства вместе с Муниципальной стражей будут следить за подземными переходами, которые недавно освободили от незаконных торговых рядов.

"Город не позволит, чтобы светлые и широкие проходы были загромождены продажей "с земли". Работа инспекторов совместно с представителями районов и полицией будет усиливаться", — добавил он.

Как сообщалось, в Украине растет количество отравлений, когда люди покупают еду под открытым небом, где она хранится в ненадлежащих условиях, без холодильника. О том, какие продукты следует избегать в жару и на что обращать внимание, читайте по этой ссылке.

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