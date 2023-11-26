На Киевщину движется непогода: людей предупредили об опасности – подробности

В Киевской области в воскресенье, 26 ноября и в понедельник, 27 ноября, обещают сильные снегопады. Синоптики прогнозируют гололедицу, метели, усиление ветра. Жителей области заранее просят позаботиться о себе и помочь тем, кто в случае ухудшения погоды не сможет самостоятельно добраться до магазина или аптеки.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Автовладельцев также просят, по возможности, воздержаться от поездок в эти дни.

"Поручил соответствующим службам уже быть наготове. Все оперативные службы Киевской области переведены в режим круглосуточного дежурства. Служба восстановления и развития инфраструктуры Киевщины, Нацполиция и ГУ ГСЧС обеспечат круглосуточный мониторинг и координацию мероприятий на автодорогах общего пользования. В случае необходимости осуществят аварийно-спасательные работы", – отметил Кравченко.

Глава Киевской ОГА также поручил районным администрациям обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. При необходимости оперативно развернуть дополнительные пункты незламности и обогрева.

Обо всех осложнениях погоды жители Киевщины будут безотлагательно проинформированы.

Напомним, спасатели призвали украинцев на выходные оставаться дома.

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