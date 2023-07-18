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На Киевщине злоумышленники подожгли автомобиль ради мести – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
229
Время на прочтение
1 мин
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На Киевщине злоумышленники подожгли автомобиль ради мести – фото

В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести. / Фото: Полиция Киевской области

Мужчины уничтожили автомобиль оппонента из-за конфликта.

В Борисполе на Киевщине двое правонарушителей уничтожили автомобиль оппонента из-за конфликта — ночью облили машину легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители уже установили участников преступного дуэта. Ими оказались 27 и 23-летний местные жители.

Оба фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания. За совершенное поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести. / ©
В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести.
В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести. / ©
В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести.
В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести. / ©
В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести.

Напомним, в Киеве утром 18 июля произошла масштабная автотроща на Столичном шоссе (видео).

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Дата публикации
Просмотры
229
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