На Киевщине злоумышленники подожгли автомобиль ради мести – фото

В Борисполе на Киевщине двое правонарушителей уничтожили автомобиль оппонента из-за конфликта — ночью облили машину легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители уже установили участников преступного дуэта. Ими оказались 27 и 23-летний местные жители.

Оба фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания. За совершенное поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы.

В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести.

В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести.

В Киевской области злоумышленники подожгли автомобиль ради мести.

Напомним, в Киеве утром 18 июля произошла масштабная автотроща на Столичном шоссе (видео).

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