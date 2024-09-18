На Киевщине зафиксирован БПЛА: силы ПВО работают по целям

Находитесь в укрытиях.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
Об этом заявляют представители властей.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", — говорится в сообщении.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в Киевской области раздаются взрывы.
Напомним, что по Украине кружат вражеские дроны: военные озвучили направление движения.
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