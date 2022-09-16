На Киевщине задержаны аферисты, которые обманули волонтершу: фото, видео

Женщина перечислила средства продавцам автомобиля, который она планировала приобрести, чтобы передать на нужды ВСУ, однако автомобиля она так и не получила.

В Киевской области правоохранители задержали двух мошенников. Преступники обманули волонтершу, пытавшуюся приобрести авто для ВСУ.

Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Пострадавшая жительница Рокитного обратилась к стражам порядка еще в начале августа.

Согласно данным следствия, женщина перечислила средства продавцам автомобиля, который она планировала приобрести, чтобы передать на нужды ВСУ. Однако автомобиля она так и не получила.

"Полицейские Белоцерковского района установили дуэт аферистов. Мошенниками оказалась 46-летняя женщина и ее 41-летний приспешник", — добавляет Небитов.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную группу мошенников, размещавших в Сети фейковые объявления о продаже различных товаров, а также предложения доставить из-за границы авто по выгодным ценам. Обязательным условием предоставления услуги была предоплата. Однако ни авто, ни свои деньги заказчики не получали.

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