На Киевщине задержан российский агент, который передавал ФСБ информацию об энергетических объектах и подразделениях ВСУ

В первую очередь, российский агент пытался выявить штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ.

В Киевской области разоблачен мужчина, который сотрудничал с ФСБ РФ и передавал данные об энергетических объектах региона и подразделениях ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной прокуратуры

Жителю Киевщины сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемый добровольно согласился на сотрудничество с сотрудником ФСБ РФ. По заданию представителя иностранного государства, он снимал на фото и видео местоположения объектов энергетической инфраструктуры Киевщины, личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, фортификационных сооружений и блокпостов.

В дальнейшем отснятый материал с координатами расположения объектов энергетики и базирования военнослужащих ВСУ с помощью мессенджера Telegram мужчина передавал сотруднику вражеской спецслужбы.

За проведенную разведывательно-подрывную деятельность против нашего государства подозреваемый получил от врага денежное вознаграждение.

В то же время гражданин отдавал себе отчет, что эта информация может быть использована врагом для обстрелов Киевской области.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы в виде залога.

Во время обыска у него обнаружена и изъята запретная символика, государственный флаг страны-агрессора, мобильный телефон, сим-карта, а также загранпаспорт гражданина РФ.

Напомним, секретное количество силовиков в центре Киева на чердаках ищет террористов.

Наводил ракетные удары на ТЭЦ: в Днепре задержан российский агент

Читайте также: